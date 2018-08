„Leute zu kündigen, ist mein Beruf“

„Oft werde ich aber nicht fünf vor, sondern viertel nach zwölf angerufen. Zum Scherben aufheben sozusagen“, sinniert er. Wenn Unternehmen einen langjährigen Mitarbeiter aus unterschiedlichen Gründen kündigen müssen, ihm aber bei der beruflichen Neuorientierung helfen möchten, rufen sie ebenfalls Harald Schmid an. Er unterstützt den plötzlich Arbeitslosen wider Willen in einem Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten dabei, einen neuen Job zu finden. Das nennt man Outplacing. In den USA ist diese Praxis gang und gebe, in Österreich noch eher unbekannt.