Partnerlook ist gerade angesagt - auch bei Paaren

Die Generation Y, gerne auch Millenials genannt, sind ja die, über die man eigentlich nichts weiß. In den 1990ern meist liberal und frei aufgewachsen, den Technikboom als Kind hautnah miterlebt. Digital Natives und karrieregeil - gleichzeitig aber auch der Weg zurück an den Herd und altbackene Werte. Was man aber weiß: Sie lieben den Partnerlook. Egal ob mit bester Freundin, dem Partner oder den Kindern. Passende Outfits sind der Renner.