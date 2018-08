Bubble Ponytails sind der letzte Schrei

Die großen Modehäuser kommen mit der schnellen Trendentwicklung, die Blogger, Influencer, Stylisten und Hobby-Designer durch ihre Social Media-Accounts herbeiführen, gar nicht mehr mit. Deswegen schaut man auch nicht mehr so gespannt auf die Fashion Weeks in London, New York, Paris und Mailand, was Up and Coming für die neue Saison ist, sondern muss nur seinen Instagram-Feed checken. Genau dort wird man sie überall finden: Bubble Ponytails.