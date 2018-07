Alter Park als Treffpunkt der Generationen

Abmachungen per Handy oder Social Media gibt es dafür auch heute nicht. Vielmehr gelten an diesem Ort ungeschriebene Gesetze: „Jeder ist willkommen, ob Alt oder Jung“, erzählen die Anrainer. Immer wieder passiere es, dass man auf dem Heimweg von Kirche, Tennis- oder Fußballplatz zufällig vorbeispaziert und sich schon zwei, drei Leute der sogenannten Kreuzbankerl-Partie eingefunden haben. Dann werden Lieder angestimmt, Volksweisheiten erzählt und eine Flasche regionales Weines im Kreis herumgereicht. So wächst selbst die kleinste Runde im Laufe eines Abends gerne einmal auf 30 Personen an.