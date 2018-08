Sexy: Kurvige Models zelebrieren Show in Wien

Natalia (25) aus Wien verriet bereits letzte Woche im Interview mit City4U, dass sie von Freunden ermutigt wurde, mehr zu modeln. Und schwups - war sie bei „Curvy Supermodel“ in Deutschland. In der ersten Folge der Staffel war sie noch nicht zu sehen, doch könnte es in der folgenden Sendung spannend werden. „Ich liebe die Aufregung zwar, aber ich war schon sehr nervös, als ich das erste Mal vor der Jury stand!“, erinnert sich Natalia. „ In der Show war alles aufregend. Den Blick für alles, was dahinter steckt, zu haben - wie viel Arbeit, wie viele Leute.. Ich habe jeden Moment genossen“.