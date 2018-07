Mittersill feierte seine Stadt und Schützen

„Brücken bauen“ wurde als Motto ausgeben. Bürgermeister Wolfgang Viertler sprach von einem „Dankeschön fürs Miteinander“. Nur gemeinsam mit anderen Gemeinden - die Ortschefs aus Krimml, Stuhlfelden, Uttendorf und Niedernsill waren ebenfalls anwesend - sind die großen Projekte der Region zu meistern: Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen und die Wirtschaft.

Zum Stadtjubiläum ist man besonders auf die neue „Tauern-Bridge“ im Ortszentrum stolz. Sie bildet den Abschluss des Hochwasserschutzes in Mittersill und ist erst seit wenigen Wochen befahrbar. „Eigentlich ist es eine riesige Maschine“, erklärt Bürgermeister Viertler den Hub-Mechanismus. Früher waren die drohenden Fluten das Kernthema im Ort. Alle 30 Jahre wurde Mittersill vom Wasser der Salzach versenkt. Besonders dramatisch war es am 12. Juli 2005. 300 Familien waren in ihrer Existenz bedroht. Gemeinsam hat die Gemeinde mit dem Land Salzburg und dem Bund die Katastrophe gemeistert. Und es war der Startschuss in eine neue Ära.