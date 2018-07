Zweijähriges Mädchen stürzte aus dem Fenster

Fenster üben für Kinder eine Faszination aus, so auch für eine Zweijährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung: Sie kletterte auf das Fensterbrett ihres Kinderzimmers, lehnte sich mit den Rücken an das Fliegengitter. Dieses gab nach und das Kind stürzte 3,5 Meter in die Tiefe. Die Kleine prallte auf einem Betonboden auf, kam aber wie durch ein Wunder mit Prellungen und drei angeknacksten Rippen noch relativ glimpflich davon.