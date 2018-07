Iraner als Sex-Täter gefasst: 10 Frauen überfallen

Am 9. März soll der 27-jährige Iraner in Linz-Kleinmünchen seinen ersten Sex-Überfall verübt haben: Er packte sein Opfer von hinten, betaste es an Intimstellen. Und schlug in der Folge immer wieder zu. Insgesamt zehnmal bis zum 21. Juli. Doch die Polizei hielt die Überfälle geheim, warnte nicht vor dem Sex-Täter, bis die „Krone“ nach dem Überfall auf eine 17-jährige Jugendliche in Auwiesen am 14. Juli - der neunten Sex-Attacke auf Frauen in Kleinmünchen - die Vertuschungen kritisierte. Als dann am 21. Juli ein zehntes Opfer überfallen wurde, gab’s die erste offizielle Information!