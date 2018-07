Lebensretter holt reglosen Bub aus Neuer Donau

Ein 24-Jähriger ist am Samstagabend zum Lebensretter geworden. Er zog einen elfjährigen Buben aus dem Wasser, der reglos in der Brigittenauer Bucht in Wien-Donaustadt trieb. Der junge Mann alarmierte sofort die Einsatzkräfte. „Die Rettungskette hat sehr gut funktioniert“, sagte Rettungssprecher Andreas Huber am Sonntag.