Aggressive Festbesucher nach Hitlergruß verhaftet

Um halb vier Uhr morgens wurde die Polize am Sonntag zum Feuerwehrfest in Gutau alarmiert, weil mehrere Personen immer wieder aggressiv auffielen und Streit suchten. Zwei 30-Jährige aus dem Bezirk Freistadt wurden als Hauptaggressoren identifiziert, sollen zuvor auch den Hitlergruß gezeigt haben. Sie weigerten sich anfangs, den Beamten ihre Daten zu nennen und verhielten sich weiter aggressiv. Einer der beiden attackierte bei den Zeugenbefragungen einen Helfer des Festes, stieß ihn zu Boden und musste gewaltsam von ihm getrennt werden. Er wurde vorübergehend Verhaftet. Es ergehen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die BH Freistadt.