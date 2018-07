Politik-Experte: Deutschland braucht Atomwaffen

„Deutschland kann sich im Extremfall nur auf sich selbst verlassen“

„Die neuen nuklearen Bedrohungen im 21. Jahrhundert dürfen nicht als Relikte des Kalten Krieges bagatellisiert werden, sondern müssen durch aktive und konstruktive Beteiligung Deutschlands gelöst werden“, schreibt Hacke, der an der Universität der Bundeswehr in Hamburg und an der Universität Bonn lehrte. Der „absehbare Verlust der erweiterten Abschreckung durch die Nuklearmacht USA, das Fehlen einer europäischen Nuklearabschreckung, die schwindende Bedeutung der westlichen Gemeinschaftsinstitutionen wie NATO und EU und eine mangelhafte verteidigungspolitische Kultur in Deutschland„ würden einen realistischen Neubeginn erfordern.