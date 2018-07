Fluchtrouten verlagern sich von uns zur Schweiz

Die Migranten hatten sich laut der deutschen Bundespolizei während der Fahrt unter einem Lkw-Auflieger versteckt, der per Zug von Italien nach Deutschland transportiert worden war. Am Bahnhof Rosenheim kletterten sie von dem Güterzug, was von einem Reisenden beobachtet wurde. Während der zweistündigen Suchaktion im gesamten Bahnhofsbereich wurde auch der Strom in den Oberleitungen abgeschaltet, weil Lebensgefahr nichts auszuschließen war. Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suchaktion eingesetzt.