Levis Motorcycles V6 Cafè Racer: Connaughts Erbe

Zwar wirkt der Café Racer in eigentlich allen Details kostspielig, doch dass die ab März 2019 bestellbare V6-Maschine umgerechnet gut 115.000 Euro kosten soll, dürfte dann doch überraschen. Größere Stückzahlen sind vorerst also nicht zu erwarten, doch gelingt der Start, sollen in einigen Jahren weitere und möglicherweise günstigere Modelle folgen.