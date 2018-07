Zum Start Rote Laterne für Titelverteidiger

Seekirchen indes belohnte sich für seinen Drang nach vorne. In den ersten 60 Minuten wurde die Grünauer Jungtruppe an die Wand gespielt, Stadlmanns Führungstor nach vier vergebenen Sitzern, darunter ein Biribauer-Stangenschuss, war in Minute elf das Startsignal. Danach trug sich Taferner dreimal ein, brillierte Löw mit einem sehenswerten Flugkopfball. Scheibenhofer per überraschendem Weitschuss und Thaller mit einem schönen Heber betrieben auf Seiten der nie aufgebenden Walser Ergebniskosmetik.Harald Hondl