Bub (13) nach Klettersteig-Absturz in Lebensgefahr

Folgenschwerer Leichtsinn oder gefährliche Unachtsamkeit bei einer Kletterpartie: Bei einem Absturz am Postalm-Klettersteig in Strobl am Wolfgangsee ist am Samstag ein 13-jähriger Bub aus Ungarn lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war gemeinsam mit seiner Mutter und mehreren erwachsenen Bekannten unterwegs und vorschriftsmäßig mit Helm, Gurt und Klettersteigset ausgerüstet - jedoch nicht in das Sicherungsseil eingehängt.