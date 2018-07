Pensionswelle: Kampf gegen akuten Lehrer-Mangel

Am Mittwoch beginnt eine neue Ära in Oberösterreichs Bildungspolitik: Alfred Klampfer übernimmt sowohl die Agenden des Bildungsdirektors Hermann Felbermayr als auch jene des Landesschulratspräsidenten Fritz Enzenhofer. Beide gehen in Pension, während auf den neuen „Super-Bildungsdirektor“ viel Arbeit wartet.