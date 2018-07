Sperre erst kurz vor Kollaps

Besonders die Navis machen es den Behörden schwer. „Hier sollen Lösungen geschaffen werden“, so Schnöll. Im Moment sieht die Sache so aus: Wird in Grödig und Wals gesperrt, so wird dies an die Verkehrsleitzentrale in Wien gemeldet. Damit bekommen auch die Navis die Information und sie leiten nicht mehr um. Schnöll: „Das geht sehr schnell, außer bei den Google Maps.“

Nächste Woche werden weitere Schritte besprochen. Da trifft sich der Landesrat mit der BH Tamsweg um die Aufhebung der Blockabfertigungen auf der A10 zu finalisieren. Mitte August soll diese dann ausgesetzt sein.

Der Ausweichverkehr wird auch im kommenden Jahr eine große Rolle beim Landesrat spielen. Da übernimmt er den Vorsitz der Verkehrsreferenten in Österreich: „Das wird sicher ein zentrales Thema werden.“