Die Hitzewelle heizt die Klimadebatte weiter an

Experten tagen in Linz

Anschober will mit zwei Klimagipfeln die Öffentlichkeit wachrütteln. Am 17. Oktober legen in Linz Top-Klimaforscher ihre Analysen und Prognosen vor. Kommendes Jahr möchte er bei einem Lokalaugenschein auf dem Dachstein-Gletscher Entscheidungsträgern aus der EU, der Bundesregierung und der Landespolitik das Ausmaß der Klima-Katastrophe aufzeigen.