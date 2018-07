19-Jähriger löste durch leeren Akku Suchaktion aus

Um 2.50 Uhr rief der Bursch (19) seinen Vater an, dass er ihn von dem Fest in St. Florian am Inn abholen solle. Wie abgemacht kam der Vater, doch die Freunde seines Sohnes meinten, er sei noch auf die Toilette gegangen. Der junge Mann tauchte aber nicht mehr auf. Freunde und Angehörige suchten verzweifelt am Festgelände nach ihm, doch er war verschwunden.