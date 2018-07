Zahlen belegen: Frauen sind oft im Nachteil

Mit einem Blick in den Nationalrat wird klar: Hier herrscht ein Übermaß an Anzugträgern. Von 183 Abgeordneten sind nur 65 Frauen vertreten. Bei den Vorständen in der Alpenrepublik ergibt sich dasselbe Bild: Nur 17 Prozent Frauen befinden sich in der ersten Reihe einer Firma.