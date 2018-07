Wasser in Planschbecken vergiftet - Kinder verätzt

Wie die „Welt“ berichtete, hatten die Eltern das Planschbecken am Dienstag mit Leitungswasser gefüllt, die Kinder im Alter von ein und zwei Jahren badeten darin - wie sonst auch. Doch als die Mutter ihre Kinder auch am nächsten Tag in das Becken setzte, schrien die Kleinen sofort auf. Umgehend holte die Frau die Kinder aus dem Wasser und spürte am eigenen Leib, dass etwas mit demselben geschehen war.