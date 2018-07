Neue Masche mit Bitcoins

Das Prinzip ist bekannt: In den vergangenen Jahren riefen die Kriminellen in den Geschäften an und ließen sich die Codes von Handy-Wertkarten oder Gutscheinen für Online-Dienste vorlesen. Zu „Kontrollzwecken“, wie die Betrüger versicherten. Ist der Code verraten, können die Täter diesen im Internet einlösen. „Die Verkäufer bleiben auf dem Schaden sitzen“, warnt die Arbeiterkammer in St. Pölten.