Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Dieser Kater kommt seit ca. neun Monaten in 1100 Wien - Oberlaa, Grundäckergasse zum Futter. Er war unterernährt, und verwahrlost. Mittlerweile wurde er kastriert. Ein Stückerl am Schwanz ist ohne Fell, das dürfte auch nicht mehr nachwachsen. Der Kater ist ca. drei bis vier Jahre jung. Ein ganz ein lieber, verschmuster, verträglich mit Katzen und Hund. Infos an Gisela Jell, Tel.: 0699/1 4000 677.