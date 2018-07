Dreiste Serien-Diebe schlugen in Nachtzügen zu

Ihre Beute - vor allem Bargeld, aber auch Mobiltelefone, Digitalkameras, Uhren und Schmuck - schickten die zwei Männer unter anderem an Angehörige im Ausland. Am 26. Juni 2018 wurde das Duo auf frischer Tat vom Zugpersonal beim Durchsuchen eines Rucksacks erwischt. Die beiden Männer versuchten zu flüchten und verletzten die Bahnmitarbeiter mit Faustschlägen. Dann zogen sie die Notbremse und stiegen aus dem Zug. Die in Österreich wohnhaften Diebe konnten aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden und wurden in Untersuchungshaft gesteckt.