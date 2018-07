Mädchen (13) lief auf Zebrastreifen gegen Auto

Als sich die Lenkerin unmittelbar auf dem Schutzweg befand, lief von der rechten Seite kommend ein 13-jähriges Mädchen direkt in den rechten vorderen Radkasten des Pkw. Das Mädchen dürfte das Fahrzeug übersehen haben. Ein Passant verständigte die Rettungskräfte. Die 13-Jährige wurde erst in das LKH Wagna und anschließend zur weiteren Abklärung in die Kinderklinik nach Graz gebracht.