Glockengeläute soll aufrütteln: Hunger in der Welt

„Hunger ist kein Naturereignis. Wir haben es in der Hand, die Not zu lindern und zu helfen“, so Caritaschef Josef Marketz: „Wir wollen 150.000 Kinder retten; und das auch mit Kärntner Spenden.“ Spenden werden erbeten untet der Kontonummer BAWAG PSK, AT98 6000 0000 0130 8275 - Kennwort: Hungerhilfe