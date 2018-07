Mit Pkw in die Kitzbüheler Ache gestürzt

Donnerstag gegen 13.20 Uhr lenkte ein 73-jähriger Deutscher einen Pkw auf der Pass Thurn Straße aus Richtung Kitzbühel kommend in Richtung St. Johann. Im Fahrzeug fuhr seine 69-jährige Gattin mit. Plötzlich geriet der Pkw aus unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte in die Kitzbüheler Ache. Polizisten aus St. Johann, die als erste Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, bargen die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt aus dem Pkw. Das Fahrzeug wurde im Anschluss von den Feuerwehren St. Johann und Oberndorf sowie von der Wasserrettung geborgen. Ein Feuerwehrmann, der sich bei der Bergung verletzt hatte, wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann gebracht.