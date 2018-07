Randale bei Prozess nach Fehde im Drogenmilieu

Randale im Steyrer Schwurgerichtssaal. Einer der sechs jungen Männer vor Richterin Christina Forstner geriet über einen Mitangeklagten, so in Rage, dass er nur durch die Justizwache gebändigt werden konnte und in Handschellen aus dem Saal getragen (!) werden musste. Dabei war der 22-Jährige nur eine Randfigur bei einer Fehde im Drogenmilieu.