Sieben Lkw lieferten Deko-Material für Schau-Räume

Zweistelliger Millionenbetrag wird investiert

„Rund siebzig Firmen sind zeitgleich bei uns im Einsatz, das macht bis zu zweihundert Arbeiter, die hier beschäftigt sind“, erzählt Aldin Vatres, der seit Anfang Juli den Standort unweit von Oberösterreich leitet. Vatres arbeitet bereits seit acht Jahren für die von Wels aus agierende XXXLutz-Gruppe, war zuletzt in Kempten tätig, ist nun der „Mann für alle Fälle“ in Passau, wo ein zweistelliger Millionenbetrag in die Erneuerung des Standorts fließen.