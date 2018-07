LIVE: LASK feiert sein internationales Comeback!

Glasner hat sich sein Urteil über den fünffachen norwegischen Meister (zuletzt 1989) um den 40-jährigen Kapitän Frode Kippe und Ex-Rapid-Goalie Marko Maric gebildet. „Es ist eine typisch skandinavische, robuste Mannschaft, sie spielen ein klassisches 4-4-2“, meinte der 43-Jährige, der erstmals in einem internationalen Spiel als Chefcoach fungiert. „Ich sehe Bereiche, wo wir Vorteile haben, aber auch welche, wo Lilleström eine Nuance besser ist. Es wird ein offenes Match, in dem wir alles in die Waagschale werfen wollen, um weiterzukommen.“ Das Rückspiel steigt am 2. August (18.30 Uhr) in Lilleström. Der Sieger trifft im Falle des Aufstiegs in der 3. Quali-Runde wohl auf Besiktas Istanbul, das gegen Färöer-Vertreter B36 Torshavn haushoher Favorit ist.