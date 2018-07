LAN übers Stromnetz: Devolo DLAN-Kit gewinnen!

Ihr Heimnetzwerk reicht nicht bis in den letzten Winkel der Wohnung? Das lässt sich lösen! krone.at verlost mit freundlicher Unterstützung von Devolo fünf DLAN-Starterpakete vom Typ DLAN 1000 mini, mit denen Sie Ihr Netzwerk unkompliziert über das Stromnetz erweitern können. Devolo verspricht Übertragungsraten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde, mit denen beim Spielen am PC ebenso wie beim Streaming auf das TV-Gerät adäquate Datenraten zustande kommen. Um an der Verlosung teilzunehmen, tragen Sie einfach unten Ihre Daten ein!