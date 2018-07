Holzkonzern Egger mit Umsatz-Allzeithoch

Rückgänge in der Türkei

Eine zunehmende Rolle spielen außereuropäische Länder im Egger-Gesamtumsatz. In Südamerika und den weiteren Überseeregionen wurden laut den Verantwortlichen 2017/2018 bereits 11,2 Prozent der Umsatzerlöse erzielt (Vorjahr: 7,6 Prozent). Die Umsätze des für die Gruppe wesentlichsten Marktes Westeuropa (59,3 Prozent des Gesamtumsatzes; Vorjahr: 63 Prozent) sowie der Märkte Zentral- & Osteuropa und Russland (29,6 Prozent des Gesamtumsatzes; Vorjahr: 29,4 Prozent) haben sich stabil entwickelt. Einzig die politische Situation in der Ukraine und rückläufige Umsätze mit Fußböden in der Türkei wurden auf der Negativ-Seite verbucht. Diese Einflüsse seien aber durch Umsatzzuwächse in anderen Verkaufsgebieten der Region kompensiert worden.