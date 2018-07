Erpresser wollten intime Videos veröffentlichen

Erpersserin wollte Videos veröffnetlichen

Eine andere Internet-Täterin kontaktierte Anfang Juli einen Mann, ebenfalls aus Wolfsberg, über eine Onlinepartnerbörse. Via Videochat flirteten die beiden und führten dabei sexuelle Handlungen an sich durch. Die Unbekannte nahm diese Handlungen jedoch heimlich auf und drohte im Anschluss, das Video in sozialen Medien zu veröffentlichen.