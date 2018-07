Ekel-Hype um Entfernung großer Kopfschuppen

Der Internet-User ekelt sich gerne. Nur so lässt es sich erklären, dass Videos von schaurigen Phänomenen des menschlichen Körpers so gerne geklickt werden. Fans dieser Art von Unterhaltung erinnern sich sicherlich noch mit Genuss an die amerikanische Hautärztin, die sich dabei filmte, wie sie besonders große, eitrige Pickel von ihren Patienten aufdrückte. Diese Filme wurden zum absoluten Klick-Hit.