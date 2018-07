Metropolen im Gesundheits-Check

Untersucht wurden Wasser- und Luftqualität, Zustand der innerstädtischen Grünflächen und Parks, Anteil an Ladestationen für Elektroautos, Bewertungen von Fitnessstudios, Lebenserwartung, Work-Life-Balance, Anzahl an Menschen mit starkem Übergewicht, Angebot an Fast-Food-Restaurants sowie das Wetter (Sonnenstunden).