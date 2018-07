Action pur: Kajakfahren beim Wiener Gänsehäufel

Übrigens: Das Supcenter Wien hat im Übrigen zwei weitere Standorte in der Hauptstadt - am Vienna City Beach und am Copa Beach (ehem. Copa Cagrana). An allen drei Standorten gibt es einen Stand Up Paddling-Verleih, Beginner-Kurse und auch spezielle Firmenangebote bzw. After-Work-Paddling-Möglichkeiten. Kajak allerdings wird nur in der ausgesprochen netten Atmosphäre des Gänsehäufels angeboten.