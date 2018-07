Arbeiter stürzte von Dach fünf Meter in die Tiefe

Mittwoch um 11.40 Uhr führte ein einheimischer Dachdeckergeselle (21) am Dach einer Firma in Debant Umdeckungsarbeiten durch. Während er dazu von Balken zu Balken stieg, rutschte er plötzlich aus und stieg so auf die Bretter der Untersichtschalung. Diese hielten dem Gewicht nicht stand und rissen aus. Der 21-Jährige stürzte fünf Meter tief in ein Treppenhaus ab und blieb schwer verletzt liegen. Die anwesenden Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz gebracht.