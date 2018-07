Seniorenheim-Abriss lässt die Wogen hoch gehen

Keine Zeitpläne präsentiert

Genaue Zeitpläne für den Neubau haben die Vertreter des Sozialhilfeverbands, voran Bezirkshauptmann Alois Lanz, keine präsentiert. Auch die Begründungen, warum das neue Heim nicht - wie erst in Aussicht gestellt - hinter dem bestehenden gebaut wird, wären nicht nachvollziehbar. Als Ausweichquartiere in der Bauzeit sind neben Heimen in Scharnstein, Gmunden, Lambach oder Kremsmünster auch die durch Neubauten ersetzten ehemaligen Heime in Lambach und Laakirchen genannt worden.