Rad-WM füllt in der Sauren-Gurken-Zeit Betten

Die UCI Straßenrad WM ist international eine der größten Radsportveranstaltungen. In den vergangenen Wochen war vor allem von finanziellen Problemen der Veranstalter die Rede. In der Zukunft könnte das Großereignis aber direkt und indirekt ein Erfolg für Tirol sein. Direkt, weil schon jetzt um den Termin Ende September viele Radbegeisterte in Tirol ein Zimmer gebucht haben. „Vor allem in Startorten und im Zielort Innsbruck ist schon jetzt die Buchungslage gut. Auslastungen bis zu 90 Prozent werden erwartet, während in den vergangenen Jahren zu dieser Zeit nur knapp 40 Prozent erreicht wurden“, zeigt Tirols oberster Werber, Josef Margreiter, auf.