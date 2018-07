Salzburger Radfahrer bei Unfall in Bayern verletzt

Die Frau war am Dienstag in Berchtesgaden in Richtung Unterau unterwegs. Dabei berührte sie mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeuges einen Radfahrer (58) aus Salzburg, der in die selbe Richtung unterwegs war. Der Biker kam zu Sturz und erlitt Prellungen, Abschürfungen sowie eine Platzwunde am Kopf. Er wurde ins Unfallspital nach Salzburg gebracht.