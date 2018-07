Orgasmus-Wecker verspricht heißen Start in den Tag

„Einen Orgasmus in Ehren kann niemand entbehren“ - das oder etwas Ähnliches dachten sich wohl die Hersteller von Little Rooster, was übersetzt kleiner Hahn bedeutet. Der erste Wecker für die Frau, der sie nicht mit einem nervigen Ton oder Lied, sondern mit einem Orgasmus wecken soll. Zu haben ist das Stück in drei Variationen. Die Sparflamme-Edition Little Rooster S um 69 Euro, der Klassiker Littler Rooster um 89 Euro und das Spitzengerät Little Rooster X um 109 Euro.