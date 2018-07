Starker Reiseverkehr sorgt für Staus am Wochenende

Am Freitag, Samstag und Sonntag werden in Österreich zahlreiche Verkehrsbehinderungen erwartet, so der ÖAMTC.



Hier müssen Sie mit Staus rechnen:

Auf der Fernpassstrecke (B179) zwischen dem Inntal und Füssen, auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol vor allem im Raum Schönberg und in Südtirol zwischen Sterzing und Bozen (A22), auf der Inntalautobahn (A12), auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum der Stadt Salzburg, im Abschnitt Golling-Werfen, bei Flachau und St. Michael sowie in Kärnten im Bereich Feistritz-Knoten Villach, auf der Karawanken-Autobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und auf der Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich im Bereich der Tunnelkette Klaus sowie in der Steiermark vor dem Gleinalmtunnel.