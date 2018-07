DNA-Braids ist die Trendfrisur für den Sommer

Der DNA-Zopf ist also die Trend-Frisur des Sommers. Die Kreationen sehen kreativ, wunderschön und sehr aufwendig aus - und das sind sie auch. Wer eher wenig Haare hat, kann den Trend leider schon abschreiben. Wer kein Flecht- oder Frisurentalent ist, sollte dafür unbedingt zum Friseur gehen, denn wie man in den zahlreichen Tutorials sehen kann, ist der Look eher schwierig nachzumachen.