Jobabbau bei Tyrolean Technik: Einigung mit AUA

„Uns wurden Grenzen gesetzt“

„Mit dem Kollektivvertrag und diversen Sonderlösungen haben wir ein gutes und rundes Gesamtpaket erreicht. Wir wollten noch mehr herausholen, leider wurden uns hier Grenzen gesetzt. Auf alle Fälle waren uns individuelle Lösungen für individuelle Probleme immer besonders wichtig“, meinte der Gewerkschafter. Der Fortbestand der Tyrolean Technik (TAT), so wie bisher, sei aber leider nicht gelungen, so Schwarcz. Man führe derzeit Gespräche mit dem Bodenbetriebsrat über richtige Einstufungen der Mitarbeiter, die in die „neue“ TAT übergehen. Dies sollte in den kommenden Tagen abgeschlossen sein.