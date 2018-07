Krankenpfleger künftig mit Bachelor-Abschluss

In Innsbruck wurde am Dienstag das neue Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege vorgestellt. Mit flächendeckenden Ausbildungsmöglichkeiten an insgesamt sechs Standorten in Tirol soll dem akuten Pflegemangel aktiv gegengesteuert werden. Insgesamt bis zu 364 Studienplätze entstehen zwischen Zams und Lienz.