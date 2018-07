Unfall auf Downhillstrecke: Gehirnerschütterung!

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr fuhr ein 51-jähriger belgischer Staatsbürger in Jerzens mit einem Cart über die dortige Downhillstrecke. Weil er zu schnell war, kippte er in einer Rechtskurve um und erlitt durch den Sturz eine Gehirnerschütterung und diverse Abschürfungen. Nach der Erstversorgung wurde er von den Pistenrettern zur Talstation und anschließend in die Tagesklinik nach Imst gebracht.