Reform der Republik: Scharfe Kritik an Moser

Mit der Ankündigung im ORF-Radio, die Gesetzgebung bei den Krankenhäusern und der Mindestsicherung von den Bundesländern weitgehend nach Wien zu ziehen, überraschte Moser nicht nur die Landeshauptleute, sondern auch einige urlaubsbedingt abwesende Mitglieder in der Regierung. Zwar hatte die Koalition mit den Ländern bereits vor einiger Zeit vereinbart, dass man im Herbst über eine Neuverteilung der Zuständigkeiten in mehreren Bereichen verhandeln wolle, aber Zeitpunkt und Form wurden jetzt in einigen Landeshauptstädten als „zumindest ungewöhnlich“ bewertet.