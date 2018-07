Mädchen (12) nach Bergtour per Helikopter geborgen

Sechs Stunden lang war ein Wiener (46) mit seiner zwölfjährigen Tochter am Dienstag im Glocknergebiet unterwegs gewesen, in der Hornscharte war das Mädchen so erschöpft, dass es nicht mehr weiterkonnte. Der Vater setzte einen Notruf ab, der Polizeihubschrauber hob zur Seilbergung ab.