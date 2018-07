Vils: Pkw landete nach Überschlag auf Dach

Zu einem schweren Unfall ist es Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Fernpassstraße gekommen. Bei der Ausfahrt in Vils stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Eines der Autos touchierte in der Folge einen Leitpflock und geriet ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich fünf Meter unterhalb der Straße am Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen - zwei Österreicherinnen im Alter von 71 und 75 Jahren - wurden erheblich verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Insassen des anderen Autos - dabei handelte sich um Italiener - blieben unverletzt.