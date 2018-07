Zusteller bewusstlos getreten: Täter verurteilt

Ein Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik, der sich seine ergänzenden Studien der Pharmazie und Humanmedizin als Fahrradzusteller finanziert hat, ist seit dem 14. August 2017 nicht mehr arbeitsfähig. Er wurde damals vor einem Lokal in der Augasse in Wien-Alsergrund per Faustschlag zu Boden befördert und mit Fußtritten schwerst verletzt. Am Dienstag wurde der Gewalttäter zur Verantwortung gezogen und - nicht rechtskräftig - zu vier Jahren Haft verurteilt.